Четкость и разборчивость передачи речи докладчика, демонстрация видео контента. Создаем возможности для видео-конференц общения, голосования и управления всеми системами зала с одной кнопки.
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Специалисты компании АудиоВидеоСистемы разработают и интегрируют решение по мультимедийному оснащению объекта в Санкт-Петербурге в соответствии с площадью помещения, его техническими характеристиками и задачами проекта.
Произведем специализированные расчеты. Выполним проектирование мультимедийного оборудования в Санкт-Петербурге.
Оказываем полный комплекс услуг, включая внедрение, пуско-наладочные работы и обслуживание систем мультимедийного оборудования.
Четкость и разборчивость передачи речи докладчика, демонстрация видео контента. Создаем возможности для видео-конференц общения, голосования и управления всеми системами зала с одной кнопки.
Проектирование, поставка, монтаж. Профессиональное звуковое и световое оборудование, системы отображения, механика и одежда сцены
Экспертность в области формирования ТЗ и конъюнктурном анализе, штатные специалисты по государственным и коммерческим торгам решат Ваши задачи профессионально, качественно, в срок
Мультимедийное оснащение современных учебных аудиторий, актовых залов и зон общего пользования. Тендерное сопровождение
Комплексное оснащение бизнес – центов аудио-видео оборудованием, от конференц-площадок и переговорных комнат, до торговых площадей и фонового озвучивания мест общего пользования
Аудио-визуальные решения для создания незабываемых впечатлений. Проекционные диорамы, интерактивные системы и прочие технологии для создания эффекта присутствия и «живого» взаимодействия с музейным экспонатом
Управление покупательской активностью и создание атмосферы через качественное фоновое озвучивание. Видеоотображение рекламного контента на ТВ – панелях и светодиодных экранах
Комплексные аудиовизуальные решения по оснащению номерного фонда, фойе и конференц-залов. Эффективный инструмент для создания комфортных условий как для гостей и персонала, так и для привлечения инвестиций, повышения статуса организации
Аудиовизуальные решения позволяют создать единую систему трансляции видео и звукового контента, информирования и оповещения, обеспечивая престиж, зрелищность и увеличение инвестиций в сегмент. Разрабатываем решения как на этапах проектирования, так и модернизации, реконструкции
Ни одно занятие в центре не проходит в тишине! Профессиональный подбор акустических систем и визуального оборудования позволит не только создать благоприятную атмосферу в фитнес – центре, но и поднять настроение гостей, повысить их лояльность, престиж заведения, увеличить его посещаемость
Поддержать концепцию и атмосферу заведения, создать эмоции. Качественное аудио-видео оборудование помогает управлять покупательской активностью и стимулировать доп. продажи. Подчеркивает престиж и статус заведения
Придадим звучание храму , сохраняя его естественность и первозданность. Системы отображения и звукоусиления речи, озвучивание прилегающих территорий, микрофонные парки
Компания «АудиоВидеоСистемы» – является членом СРО и имеет все необходимые разрешительные документы, в том числе лицензию на генподрядные работы и лицензию на работы с памятниками архитектуры.
1. Свидетельство СРО (капитальное строительство)
2. Свидетельство СРО (проектирование)
3. Сертификат ISO (система менеджмента качества)
4. Лицензия (объекты культурного наследия)
5. Аккредитация деятельности в области IT РФ