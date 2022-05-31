Ни одно занятие в центре не проходит в тишине! Профессиональный подбор акустических систем и визуального оборудования позволит не только создать благоприятную атмосферу в фитнес – центре, но и поднять настроение гостей, повысить их лояльность, престиж заведения, увеличить его посещаемость