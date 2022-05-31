IT - интегратор мультимедийных комплексов. Услуги в области информационных технологий.
Проектирование и внедрение программно-аппаратных систем для конференц-залов, диспетчерских центров, актовых и концертных залов, учебных аудиторий в Санкт-Петербурге

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17
лет успешной работы
900+
довольных заказчиков
1574
реализованных объекта
59
регионов
Какие задачи мы решаем:

Специалисты компании АудиоВидеоСистемы разработают и интегрируют решение по мультимедийному оснащению объекта в Санкт-Петербурге в соответствии с площадью помещения, его техническими характеристиками и задачами проекта.

Произведем специализированные расчеты. Выполним проектирование мультимедийного оборудования в Санкт-Петербурге.

Оказываем полный комплекс услуг, включая внедрение, пуско-наладочные работы и обслуживание систем мультимедийного оборудования.

Расчет проекта
Консультация со специалистом
Преимущества компании
Стоимость
Оборудование по цене производителя
Выездная демонстрация
Тест-драйв нашего оборудования у вас
Гибкая система оплаты
Лизинг, рассрочка платежей, кредитование
3D-визуализация
Покажем, как выглядит ваш проект наглядно
Работа «Под ключ»
От заявки до сдачи объекта - силами штатных специалистов
Работаем с гос.заказами
44-ФЗ и 223-ФЗ. Обеспечиваем поддержку конкурса на всех этапах
Отраслевые решения
Конференц-залы, залы заседаний Театральные и концертные залы Государственные учреждения Образовательные учреждения, учебные классы Бизнес-центры и офисы Музеи Торговые центры и магазины Гостиничные комплексы Спортивные объекты Spa-зоны и фитнес-центры Рестораны, бары и ночные клубы Храмово-религиозные комплексы

Четкость и разборчивость передачи речи докладчика, демонстрация видео контента. Создаем возможности для видео-конференц общения, голосования и управления всеми системами зала с одной кнопки.

Проектирование, поставка, монтаж. Профессиональное звуковое и световое оборудование, системы отображения, механика и одежда сцены

Экспертность в области формирования ТЗ и конъюнктурном анализе, штатные специалисты по государственным и коммерческим торгам решат Ваши задачи профессионально, качественно, в срок

Мультимедийное оснащение современных учебных аудиторий, актовых залов и зон общего пользования. Тендерное сопровождение

Комплексное оснащение бизнес – центов аудио-видео оборудованием, от конференц-площадок и переговорных комнат, до торговых площадей и фонового озвучивания мест общего пользования

Аудио-визуальные решения для создания незабываемых впечатлений. Проекционные диорамы, интерактивные системы и прочие технологии для создания эффекта присутствия и «живого» взаимодействия с музейным экспонатом

Управление покупательской активностью и создание атмосферы через качественное фоновое озвучивание. Видеоотображение рекламного контента на ТВ – панелях и светодиодных экранах

Комплексные аудиовизуальные решения по оснащению номерного фонда, фойе и конференц-залов. Эффективный инструмент для создания комфортных условий как для гостей и персонала, так и для привлечения инвестиций, повышения статуса организации

Аудиовизуальные решения позволяют создать единую систему трансляции видео и звукового контента, информирования и оповещения, обеспечивая престиж, зрелищность и увеличение инвестиций в сегмент. Разрабатываем решения как на этапах проектирования, так и модернизации, реконструкции

Ни одно занятие в центре не проходит в тишине! Профессиональный подбор акустических систем и визуального оборудования позволит не только создать благоприятную атмосферу в фитнес – центре, но и поднять настроение гостей, повысить их лояльность, престиж заведения, увеличить его посещаемость

Поддержать концепцию и атмосферу заведения, создать эмоции. Качественное аудио-видео оборудование помогает управлять покупательской активностью и стимулировать доп. продажи. Подчеркивает престиж и статус заведения

Придадим звучание храму , сохраняя его естественность и первозданность. Системы отображения и звукоусиления речи, озвучивание прилегающих территорий, микрофонные парки

Реализованные проекты:
Государственные учреждения
АО «ОДК-Сервис» (Арамиль)
Дума Пуровского района (Тарко-Сале)
Администрация города (Екатеринбург)
Администрация города (Нижний Тагил)
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Конференц-залы
АО «ОДК-Сервис» (Арамиль)
Тюменская домостроительная компания (Тюмень)
Объединенные электротехнические заводы «Элтеза» (Москва)
Свинокомплекс «Уральский» (Богданович)
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Образовательные учреждения
МБУК «Центр культуры и досуга имени Горького» в Асбестовском городском округе
Высшая Школа Менеджмента СПбГУ (Санкт-Петербург)
Шадринский государственный педагогический университет
Ресурсный центр “Мосволонтер” (Москва)
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Театральные и актовые залы
Ямальский многопрофильный колледж (Салехард)
Детская филармония (Челябинск)
Центр образования “Аксиома” (Каменск-Уральский)
Гыданская школа-интернат (Гыда)
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Как мы работаем:
1 . Разработка технической концепции
Квалифицированные специалисты разработают решение по эффективному использованию аудио-видео оборудования в вашем помещении, учитывая его особенности, функционал, пожелания и бюджет.
2 . Проектирование
Произведем замеры и аудит имеющихся помещений. Выполним акустический расчет. Подготовим полный комплект проектной документации, включая схему расстановки оборудования, схемы подключения и т д.
3 . 3D – моделирование
Создадим подробную 3D – модель будущего пространства. Спроектируем все до мелочей: звук, свет, видео, мебель и другие компоненты с выгодной эргономикой для данного помещения.
4 . Подготовка тендерной документации
Проработаем техническое задание исходя их задач, помещения, сроков, бюджета и требуемого класса оборудования. Сопровождаем заказчика на всех этапах конкурса.
5 . Поставка оборудования
Осуществим прямые поставки сертифицированного оборудования проверенных поставщиков по ценам производителя, в заданные сроки.
6 . Монтаж оборудования
Собственными квалифицированными бригадами произведем монтаж оборудования в точном соответствии с проектной документацией.
7 . Настройка и запуск оборудования
Обеспечим настройку и бесперебойную работу оборудования. Объединим все элементы проекта в единую систему, работающую в соответствии с необходимыми заказчику алгоритмами.
8 . Сервисное обслуживание
Предоставим полную гарантию в течение 12 месяцев на работу установленной системы. При необходимости, произведем замену и предоставим подменное оборудование.
Нами оборудовано:
198
Конференц-залов
48
Концертных залов
87
Ресторанов
МУЛЬТИМЕДИА СИСТЕМЫ
Фоновая трансляция звука
Конференцсвязь, конгресс – системы
Система отображения
Светодиодные экраны и медиафасады
Концертная акустика
Видеоконференцсвязь
Сценический свет
Интерактивные системы
С нами работают
Пишите нам
Наши контакты
8 (800) 555-71-09
info@audioprofi.ru
Санкт-Петербург, 1-й Верхний пер., 12Б
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